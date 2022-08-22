Российские оккупанты решили создать на блокпосту в Васильевке фильтрационный пункт для проверки украинцев

22 августа, 15:25
Оккупанты ужесточат проезд через Васильевку (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты ужесточат проезд через Васильевку (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Васильевке Запорожской области российские оккупанты решили создать фильтрационный пункт для проверки украинцев при выезде на свободную территорию Украины.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.

По его словам, о создании такого фильтрационного пункта сообщил так называемый «глава администрации Запорожской области», назначенный оккупантами.

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Орлов подчеркнул, что именно через Васильевку едут жители захваченного Энергодара, которые хотят эвакуироваться.

На выезде оккупанты искусственно удерживают сотни автомобилей с гражданскими жителями, пропуская лишь ограниченное их количество в сутки.

«Теперь вот заговорили о фильтрационном пункте. И хотя сами рашисты уверяют, что создадут предварительную онлайн-регистрацию на въезд и выезд для „быстрого прохождения очереди и удобства граждан“, они и не скрывают, что фильтрационный пункт имеет еще одну цель — это проверка украинцев. По каким именно критериям, известно только им», — добавил мэр.

Васильевка — единственный пункт проезда жителей временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей на подконтрольную Украине территорию.

На выезде через Васильевку километровые очереди из авто, россияне по несколько дней не пропускают эвакуационные колонны.

Накануне в очереди на выезд погибла женщина.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Запорожская область Энергодар Война России против Украины

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