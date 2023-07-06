В Украине будет до пяти миллионов ветеранов — руководитель фонда Повернись живим 6 июля, 17:48 Украинские военные в освобожденной Новодаровке, 2 июля 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Руководитель фонда Повернись живим Тарас Чмут в интервью Radio NV высказал мнение, что в Украине будет пять миллионов ветеранов войны.

«Я бы сказал, что до пяти (миллионов ветеранов войны будет в Украине — ред.). Когда закончится война, никто не знает, на каких условиях и что дальше будет. Если это будет какая-то заморозка на уровне АТО/ООС, на уровне Кореи, то уже дальше будем, так сказать, воевать, но в другом режиме», — сказал Чмут в эфире Radio NV.

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Руководитель фонда Повернись живим призвал также не забывать семьи погибших и раненых, в частности их детей.

«Это не только человек — мужчина или женщина, которые держали в руках автомат. Их будет много. Их будет до пяти миллионов. Это огромная проблема. О ней надо думать было позавчера, что-то делать вчера и иметь результат завтра», — подчеркнул он.

3 июля сообщалось, что для обслуживания ветеранов в ЦПАУ будут открываться так называемые «ветеранские окна». Там специалисты будут консультировать исключительно участников боевых действий (УБД) относительно их прав и льгот, а также того, куда и как обращаться за решением социальных вопросов.

Первые «ветеранские окна» работают в Кривом Роге.

В ЦНАПах теперь доступны следующие услуги для участников боевых действий:

официально установить свой статус;

получить или заменить удостоверение;

получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны;

продлить действие документов;

получить денежную помощь или компенсацию.

Раньше, чтобы получить эти услуги, приходилось обращаться в разные госучреждения. Теперь все сервисы будут доступны в одном месте.