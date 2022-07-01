В Тернополе женщине вручили повестку за нарушение комендантского часа, она пришла в военкомат 1 июля, 13:56 Женщина пришла в военкомат в указанное в повестке время, но перед ней извинились (Фото:Скриншот видео te.20minut.ua/YouTube)

В Тернополе женщине вручили повестку в военкомат за нарушение комендантского часа.

Как сообщает местное издание 20 минут, инцидент произошел 26 июня. Виктория Д. находилась на улице в период действия ограничений, так как не успела добраться домой. В это время к ней подошли мужчины и вручили повестку. Жительница Тернополя называет их военным патрулем, они были в военной форме.

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Документ был с печатью и за подписью начальника Тернопольского объединенного городского центра комплектования и социальной поддержки.

Фото: te.20minut.ua

Сама же женщина не является военнообязанной, по образованию она учительница истории. Ее муж и отец служат в ВСУ.

28 июня в 10:00 Виктория прибыла военкомат, но сотрудники учреждения удивились ее приходу.

«Я волновалась, но понимаю, что я нарушила закон, потому что была на улице в комендантский час. Поэтому должна была прийти и показаться. Передо мной извинились, говорят, что не понимают, как так получилось. По их словам, это не были военные, якобы не были работники военкомата, которые вручали повестку. Извинились и сказали, что больше такого не повторится и отпустили. Больше я вопросов не задавала», — рассказала она.

Женщина уточнила, что и она, и сотрудники военкомата были шокированы инцидентом.

В момент визита у нее не проверяли паспортные данные, но повестку забрали.

«Все выглядели удивленными, говорили, что не понимают, как это произошло. Это не их вина, по моему личному мнению. Нормально ко мне относились, поблагодарили за то, что я пришла. Шокированы, пожалуй, как они, так и я. Как так вообще могло получиться, что на улице вручили повестку не военнообязанной? Надеюсь, что это будут решать», — резюмировала она.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, мужчинам вручают повестки в военкомат.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что вручение повесток на улице абсолютно законно.

В марте 2022 года Министерство юстиции Украины зарегистрировало новый приказ о взятии женщин на военный учет.

Согласно ЗУ О воинской обязанности и военной службе женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены к выполнению работ по обеспечению государства в военное время. В мирное время исключительно в добровольном порядке по контракту.

Взятие женщин на военный учет в Украине должно быть обеспечено с 1 октября 2022 года. В приказе указан обновленный перечень специальностей, получивших которые женщины должны обязательно стать на военный учет — их количество уменьшили с 35 до 14. Среди них: пищевые технологии, медицина, медсестринство и фармакология, ветмедицина, учет и налогообложение, психология, полиграфия, социальная работа и соцобеспечение, и другое.



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