Беспилотник оккупантов пролетал вдоль границы. В Сумской ОВА предупредили о возможных провокациях и обстрелах со стороны РФ 2 мая, 08:32 Цей матеріал також доступний українською 29 апреля Россия обстреляла территорию Сумской области неуправляемыми ракетами (Фото:ГПСУ)

Вечером 1 мая над территорией Сумской области был замечен беспилотник российских оккупантов.

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Как сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, он пролетал вдоль границы.

«В Генштабе считают, что в ближайшее время могут быть провокации и обстрелы со стороны России. Я прошу жителей приграничных территорий быть внимательными, при первой опасности — выстрелах или взрывах возле вас — пройдите в безопасное место», — отметил он.

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29 апреля российские оккупанты выпустили по территории Сумской области более 30 минометных мин. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты больше не могут вернуться в Черниговскую и Сумскую области, но держат Украину в напряжении.

В этот же день вечером Россия обстреляла границу в Сумской области неуправляемыми ракетами.





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