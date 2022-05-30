Преступления солдат РФ в Украине: первое дело об изнасиловании во время войны направлено в суд 30 мая, 12:53 Цей матеріал також доступний українською Солдаты РФ насиловали женщин и детей на временно захваченных территориях Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине направили в суд первое дело об изнасиловании во время войны.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, судить будут российского военного 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии РФ Михаила Романова за убийство мужчины и сексуальное насилие над его супругой в Киевской области.

Видео дня

По данным следствия, в марте во время оккупации Броварского района Киевской области оккупант ворвался в дом в одном из сел и застрелил его хозяина. Пьяный военнослужащий вместе с другим оккупантом сразу же после убийства несколько раз изнасиловали его жену. Они угрожали женщине оружием и насилием даже в отношении ее ребенка, который был в это время рядом.

Обвиняемый пока не задержан. Венедиктова подчеркнула, что он не уйдет от справедливого суда и ответственности перед законом.

Она также призвала сообщать о других возможных преступлениях оккупанта.

Украинская омбудсменка Людмила Денисова рассказывала о случаях изнасилования российскими оккупантами детей. После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене, Бородянке и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

По информации Денисовой, сейчас невозможно оценить масштабы сексуальных преступлений, совершенных российскими войсками во время оккупации украинских населенных пунктов. Многие обращаются за психологической помощью, но преступления нельзя зафиксировать без доказательств.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.