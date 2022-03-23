В странах ЕС предусмотрели 10 тысяч больничных коек для украинских беженцев 23 марта, 17:51 Цей матеріал також доступний українською Украинцы будут иметь доступ к здравоохранению в странах ЕС (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

В странах Европейского Союза предусмотрели 10 тысяч больничных коек для украинских беженцев, чтобы у них был доступ к системе здравоохранения.

Об этом сообщили сегодня в Еврокомиссии.

С начала войны из Украины бежало около 3,5 млн человек, в основном женщин и детей. По оценкам, около 6,5 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами.

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Украинцев обеспечат необходимыми вакцинами, уделяя особое внимание вакцинации детей. Также будут предприняты меры по поддержке психического здоровья, в том числе путем создания сети украиноязычных специалистов в области психического здоровья.

«Государствам-членам предлагается принять меры, чтобы помочь прибывающим быстро воспользоваться своим правом на работу, а также на профессиональную подготовку. Это включает в себя информирование людей об их правах в соответствии с Директивой о временной защите, предоставление языковой или бизнес-поддержки, а также обеспечение доступа к уходу за детьми, при этом ключевая роль государственных служб занятости заключается в том, чтобы действовать в качестве посредников на рынке труда», — говорится в сообщении.

В среду, 23 марта, завершается четвертая неделя с начала полномасштабного вторжения России в Украину. С 24 февраля погибло 15,6 тыс. оккупантов.

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