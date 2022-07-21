Оккупанты начали принудительную мобилизацию в захваченном Старобельске — Гайдай

21 июля, 10:20
Оккупанты устанавливают свои правила на захваченных территориях Луганской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты устанавливают свои правила на захваченных территориях Луганской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты начали принудительную мобилизацию в захваченном Старобельске Луганской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Принудительная мобилизация продолжается, например, на Старобельщине. Мужчины прячутся, некоторые пытаются под любым предлогом уехать, но „билеты“ на фронт местное население получает», — отметил он.

Видео дня

Гайдай добавил, что большинство из оставшихся на захваченных территория были уверены, что их это не коснется.

https://www.youtube.com/watch?v=oS2vdAJDXFA

«Но они имеют дело с россиянами, где не спрашивают о желании и не смотрят на состояние здоровья — им нужна только живая сила», — резюмировал глава ОВА.

Гайдай говорил, что Луганская область не захвачена полностью, а два населенных пункта до сих пор держат оборону.

Также, по его данным, российские оккупанты хотят провести «референдум о присоединении к РФ» на захваченных территориях раньше запланированных сроков.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мобилизация Луганская область Старобельск Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Бюро экономической безопасности нашло российского ресторатора, который владеет активами в Украине (Фото:facebook Александра Орлова)
Сюжет
Frou Frou, Рыба Пила и Queen Kyiv /
Как заведения известного российского ресторатора Александра Орлова (не) работают в Украине
21 июля, 09:30
Экономика
Христо Грозев на MezhyhiryaFest 2021 (Фото:Олег Петрасюк)
«Это красные флаги» /
Почему на переговорах с Украиной присутствуют генералы ГРУ и в чем их опасность — интервью с Христо Грозевым
21 июля, 09:22
Страны
В Великобритании эксминистр финансов Риши Сунак и министр МИД Лиз Трасс соревнуются за право возглавить Консервативную партию и правительство (Фото:Коллаж НВ)
Миллионер или соратница Джонсона /
НВ подробно рассказывает о двух претендентах на кресло британского премьера
21 июля, 07:25
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X