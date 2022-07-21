Оккупанты начали принудительную мобилизацию в захваченном Старобельске — Гайдай 21 июля, 10:20 Оккупанты устанавливают свои правила на захваченных территориях Луганской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты начали принудительную мобилизацию в захваченном Старобельске Луганской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Принудительная мобилизация продолжается, например, на Старобельщине. Мужчины прячутся, некоторые пытаются под любым предлогом уехать, но „билеты“ на фронт местное население получает», — отметил он.

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Гайдай добавил, что большинство из оставшихся на захваченных территория были уверены, что их это не коснется.

«Но они имеют дело с россиянами, где не спрашивают о желании и не смотрят на состояние здоровья — им нужна только живая сила», — резюмировал глава ОВА.

Гайдай говорил, что Луганская область не захвачена полностью, а два населенных пункта до сих пор держат оборону.

Также, по его данным, российские оккупанты хотят провести «референдум о присоединении к РФ» на захваченных территориях раньше запланированных сроков.

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