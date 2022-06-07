80% жителей города выехали. В Славянске осталось 24 тысячи жителей 7 июня, 02:57 Цей матеріал також доступний українською Мужчина покидает Донецкую область на поезде (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в Славянске осталось порядка 24 тысяч жителей.

«Сейчас в Славянске не более 24 тыс. жителей осталось. Есть проблемы с водообеспечением в северной части области — Славянск, Константиновка, Дружковка, часть Краматорской громады — из-за перебоев с электроснабжением. И люди, понимая это, хоть и поздно, но выезжают», — заявил Кириленко.



Видео дня

По состоянию на 2019 год в Славянске проживало почти 110 тысяч человек.

Эвакуационные рейсы из города будут проводить и 7−8 июня.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.