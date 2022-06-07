80% жителей города выехали. В Славянске осталось 24 тысячи жителей

7 июня, 02:57
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Мужчина покидает Донецкую область на поезде (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Мужчина покидает Донецкую область на поезде (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в Славянске осталось порядка 24 тысяч жителей.

«Сейчас в Славянске не более 24 тыс. жителей осталось. Есть проблемы с водообеспечением в северной части области — Славянск, Константиновка, Дружковка, часть Краматорской громады — из-за перебоев с электроснабжением. И люди, понимая это, хоть и поздно, но выезжают», — заявил Кириленко.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/xjRLLJ2EGwA
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По состоянию на 2019 год в Славянске проживало почти 110 тысяч человек.

Эвакуационные рейсы из города будут проводить и 7−8 июня.

https://www.youtube.com/watch?v=css_M0Wzrwo
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Славянск Донецкая область Война в Украине Павел Кириленко Война России против Украины

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