ВСУ нанесли удар по скоплению оккупантов, в Симферополе россияне выдают повестки под подпись — Генштаб

21 ноября, 18:54
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Защитники Украины (Фото:Костянтин і Влада Ліберови / 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook)

Защитники Украины (Фото:Костянтин і Влада Ліберови / 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 21 ноября, на 271-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • российские оккупанты не прекращают удары по объектам промышленности, оборудуют линию обороны, ведут наступление на отдельных направлениях и пытаются сдержать действия защитников Украины;
  • за сутки противник нанес один авиационный, два ракетных удара и совершил больше десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ;
  • россияне удерживают отдельные подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов нет;
  • на Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обороняются, обстреливают районы украинских населенных пунктов;
  • на Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне пытаются вести наступление, на Новопавловском — активно обороняются на захваченных рубежах. Враг ведет обстрелы в районе 21 населенного пункта;
  • на Запорожском направлении оккупанты обороняются, обстреливают позиции защитников Украины. Войска страны-агрессора обстреляли из артиллерии районы девяти населенных пунктов;
  • на Криворожском и Херсонском направлениях россияне создают эшелонированную систему обороны, совершенствуют фортификационные сооружения и обеспечение передовых подразделений, продолжают артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и удары по населенным пунктам, в том числе Херсону;
  • во временно оккупированном Крыму россияне продолжают скрытую мобилизацию. В Симферополе 19 ноября прошло совещание, на котором главным вопросом было «невыполнение количественных показателей мобилизации». С 21 ноября представители фейковых военкомов начали вручать повестки под подпись;
  • украинская авиация за сутки нанесла удар по району сосредоточения противника, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, склад топливно-смазочных материалов и район сосредоточения личного состава, вооружения и техники.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02DUMJvAQKSANUkf8uE7JijGLGoyLs8CM6L5RmbjBtVgADgHy7xvQD7VA5HE8Gn81il

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 84 600 своих военных и около 18 000 единиц техники.

https://www.youtube.com/embed/q61_54rVwzY
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Симферополь Мобилизация Херсонская область Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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