ВСУ нанесли удар по скоплению оккупантов, в Симферополе россияне выдают повестки под подпись — Генштаб 21 ноября, 18:54 Защитники Украины (Фото:Костянтин і Влада Ліберови / 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 21 ноября, на 271-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



российские оккупанты не прекращают удары по объектам промышленности, оборудуют линию обороны, ведут наступление на отдельных направлениях и пытаются сдержать действия защитников Украины;

за сутки противник нанес один авиационный , два ракетных удара и совершил больше десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ;

, два ракетных удара и совершил больше десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ; россияне удерживают отдельные подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов нет;

на Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обороняются, обстреливают районы украинских населенных пунктов;

оккупанты обороняются, обстреливают районы украинских населенных пунктов; на Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне пытаются вести наступление, на Новопавловском — активно обороняются на захваченных рубежах. Враг ведет обстрелы в районе 21 населенного пункта;

россияне пытаются вести наступление, на Новопавловском — активно обороняются на захваченных рубежах. Враг ведет обстрелы в районе 21 населенного пункта; на Запорожском направлении оккупанты обороняются, обстреливают позиции защитников Украины. Войска страны-агрессора обстреляли из артиллерии районы девяти населенных пунктов;

оккупанты обороняются, обстреливают позиции защитников Украины. Войска страны-агрессора обстреляли из артиллерии районы девяти населенных пунктов; на Криворожском и Херсонском направлениях россияне создают эшелонированную систему обороны, совершенствуют фортификационные сооружения и обеспечение передовых подразделений, продолжают артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и удары по населенным пунктам, в том числе Херсону;

россияне создают эшелонированную систему обороны, совершенствуют фортификационные сооружения и обеспечение передовых подразделений, продолжают артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и удары по населенным пунктам, в том числе Херсону; во временно оккупированном Крыму россияне продолжают скрытую мобилизацию . В Симферополе 19 ноября прошло совещание, на котором главным вопросом было « невыполнение количественных показателей мобилизации». С 21 ноября представители фейковых военкомов начали вручать повестки под подпись;

. В Симферополе 19 ноября прошло совещание, на котором главным вопросом было невыполнение количественных показателей мобилизации». С 21 ноября представители фейковых военкомов начали вручать повестки под подпись; украинская авиация за сутки нанесла удар по району сосредоточения противника, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, склад топливно-смазочных материалов и район сосредоточения личного состава, вооружения и техники.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 84 600 своих военных и около 18 000 единиц техники.