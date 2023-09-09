«Обычное бытовое возгорание». В Симферополе горит военная часть, гауляйтеры отрицают бавовну

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

2 августа взрыв слышали в поселке Гвардейское Симферопольского района , где расположена авиабаза оккупантов.

«Говорят, пожар начался после бавовны», — отмечается в сообщении.

В оккупированном Симферополе на ул. Калинина горит военная часть.

Горящая военная часть на улице Калинина в Симферополе (Фото:Кадр видео Крымский ветер via Telegram)

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies