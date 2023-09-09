«Обычное бытовое возгорание». В Симферополе горит военная часть, гауляйтеры отрицают бавовну

9 сентября, 17:46
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Горящая военная часть на улице Калинина в Симферополе (Фото:Кадр видео Крымский ветер via Telegram)

Горящая военная часть на улице Калинина в Симферополе (Фото:Кадр видео Крымский ветер via Telegram)

В оккупированном Симферополе на ул. Калинина горит военная часть.

Видео возгорания опубликовал Telegram-канал Крымский ветер.

«Говорят, пожар начался после бавовны», — отмечается в сообщении.

Советник российского гауляйтера Крыма Олег Крючков назвал пожар в Симферополе «обычным бытовым возгоранием».

Видео дня

2 августа взрыв слышали в поселке Гвардейское Симферопольского района, где расположена авиабаза оккупантов.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Симферополь Воинская часть Пожежа хлопок

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