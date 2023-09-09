«Обычное бытовое возгорание». В Симферополе горит военная часть, гауляйтеры отрицают бавовну
Горящая военная часть на улице Калинина в Симферополе (Фото:Кадр видео Крымский ветер via Telegram)
В оккупированном Симферополе на ул. Калинина горит военная часть.
Видео возгорания опубликовал Telegram-канал Крымский ветер.
«Говорят, пожар начался после бавовны», — отмечается в сообщении.
Советник российского гауляйтера Крыма Олег Крючков назвал пожар в Симферополе «обычным бытовым возгоранием».
2 августа взрыв слышали в поселке Гвардейское Симферопольского района, где расположена авиабаза оккупантов.