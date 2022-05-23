В Северодонецке оккупанты обстреляли машину, которая везла в больницу раненую — глава ОВА 23 мая, 18:34 Цей матеріал також доступний українською Из-за обстрелов российских оккупантов в Северодонецке ранена женщина (Фото:Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram)

Российские оккупанты обстреляли авто медиков, которые везли в больницу раненую жительницу Северодонецка Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram-канале.

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«Россияне продолжают без остановки мощно обстреливать областной центр. Сегодня в старом районе города полицейские обнаружили раненую 58-летнюю женщину. На месте ей оказали медицинскую помощь и вызвали медиков. По пути в больницу автомобиль попал под обстрел, к счастью, обошлось», — написал он.



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Глава ОВА попросил жителей постоянно оставаться в укрытиях и не выходить на улицу.

Утром 23 мая Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты бросили все силы на захват Северодонецка и начали штурм Тошковки. Враг пытается выйти на админграницы Луганской области.



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