Российские оккупанты не прекращают обстрелы Северодонецка, погибли десять человек — ОВА 16 мая, 19:35 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Россией жилых домов в Северодонецке, 16 мая 2022 года (Фото:Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram)

В результате обстрелов российскими оккупантами Северодонецка Луганской области погибли по меньшей мере десять человек. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

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Гайдай уточнил, что проверить местность сейчас крайне сложно из-за новых российских обстрелов. Спасательные поиски продолжаются. Глава ОВА попросил жителей Северодонецка постоянно находиться в укрытиях.



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Ранее Сергей Гайдай заявил, что из-за вражеских обстрелов в Северодонецке начались пожары в зданиях научного объединения и жилых кварталах, в Лисичанске загорелся жилищный фонд.

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