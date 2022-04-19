Оккупанты провели в Розовке Запорожской области псевдореферендум о «присоединении» к «ДНР» — ОВА 19 апреля, 23:29 Цей матеріал також доступний українською Российские пропагандисты утверждали, что жители Розовки якобы «проголосовали за присоединение» к псевдореспублике «ДНР» (Фото:скриншот видео / RT)

Российские оккупанты провели так называемый «референдум» в Розовке Запорожской области, сообщает пресс-служба областной военной администрации.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Руководитель Пологовского района Артур Крупский напомнил, что россияне захватили Розовскую громаду 2 марта 2022 года и после этого провели здесь «перепись» населения, а потом повесили флаги псевдореспублик «Л/ДНР».



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По данным местных властей, местное население — в основном пожилых людей и переселенцев из Мариуполя — обманом собрали в доме культуры, сказав, что будут обсуждать «выплаты пенсии» и «социально-бытовые потребности». Вместо этого жителям озвучили так называемый меморандум за то, чтобы провести «выборы» так называемого мэра, «актива села», а также об обращении к «ДНР» по поводу «присоединения».

«Запуганные люди под дулом автоматов вынуждены были голосовать за непонятные вещи, находящиеся за рамками правового поля Украины… Мы знаем, что это фейковое и коварное событие, которое несет угрозу прежде всего самим жителям громады. Мы знаем, что оно незаконно. И мы никогда не признаем эти события. Сегодня уже сформировано и направлено соответствующее заявление в СБУ и полицию. Мы знаем обо всех коллаборантах, принимавших в этом участие», — сказал Крупский и призвал жителей не участвовать в подобных «собраниях» в будущем.

Российские пропагандисты 19 апреля сняли ролик о том, как жители Розовки якобы «единогласно голосуют» за «временное присоединение» к псевдореспублике «ДНР».

Ранее в ГУР Минобороны заявили, что российские оккупанты готовят псевдореферендумы для «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах. В частности, на оккупированной территории Херсонской области печатают «бюллетени», плакаты и другую макулатуру для голосования на «референдуме» по созданию псевдореспублики «ХНР».

Президент Владимир Зеленский в обращении 19 апреля призвал украинцев не сотрудничать с оккупантами и не поддерживать коллаборантов.

«После 55 дней войны оккупантам удалось перетянуть на свою сторону разве что некоторых маргиналов. Ситуация вполне понятна — украинцы во всех регионах нашей государства поддерживают украинское национальное единство. Поддерживают нашу национальную государственность», — сказал глава государства и поблагодарил жителей временно захваченных россиянами Херсона, Каховки, Мелитополя и других громад за четкую позицию.

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