СБУ задержала пособника спецслужб РФ, он собирал данные для ракетных ударов по Ровно 24 октября, 13:47 Пособник российских оккупантов призывал нанесли ракетные удары по Ровно и другим городам Украины (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали пособника спецслужб РФ, он передавал оккупантам данные о местах дислокации ВСУ и призывал нанесли ракетные удары по Ровно и другим городам Украины.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, задержанный собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры в Ровно.

Его задержали во время попытки очередной передачи разведданных в РФ.

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По данным следствия, злоумышленником оказался местный житель после начала полномасштабного вторжения создал собственный Telegram-канал, где публиковал сообщения в поддержку оккупантов и оправдывал их преступления.

Свои прокремлевские взгляды он неоднократно выражал среди окружающих, пытаясь найти «единомышленников» для проведения подрывной деятельности против Украины.

Для сбора информации задержанный проводил визуальное наблюдение за объектами.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений:

ч. 2 ст. 114−2 ( распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований Украины);

распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований Украины); ч. 1 ст. 263 ( незаконное обращение с оружием, боевыми припасам: или взрывчатыми веществами);

незаконное обращение с оружием, боевыми припасам: или взрывчатыми веществами); ч. 3 ст. 436−2 ( оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

22 октября Россия атаковала объекты инфраструктуры в центре и на западе Украины. В частности, известно о прилетах по объектам инфраструктуры в Луцке, Ровенской, Хмельницкой и Одесской областях. В Укрэнерго заявили, что масштаб повреждений от ударов по объектам энергетики может превышать последствия атаки 10−12 октября. Президент Владимир Зеленский сказал, что россияне выпустили 36 ракет, большинство сбили силы ПВО.