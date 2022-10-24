СБУ задержала пособника спецслужб РФ, он собирал данные для ракетных ударов по Ровно

24 октября, 13:47
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Пособник российских оккупантов призывал нанесли ракетные удары по Ровно и другим городам Украины (Фото:СБУ)

Пособник российских оккупантов призывал нанесли ракетные удары по Ровно и другим городам Украины (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали пособника спецслужб РФ, он передавал оккупантам данные о местах дислокации ВСУ и призывал нанесли ракетные удары по Ровно и другим городам Украины.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, задержанный собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры в Ровно.

Его задержали во время попытки очередной передачи разведданных в РФ.

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По данным следствия, злоумышленником оказался местный житель после начала полномасштабного вторжения создал собственный Telegram-канал, где публиковал сообщения в поддержку оккупантов и оправдывал их преступления.

Свои прокремлевские взгляды он неоднократно выражал среди окружающих, пытаясь найти «единомышленников» для проведения подрывной деятельности против Украины.

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Для сбора информации задержанный проводил визуальное наблюдение за объектами.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений:

  • ч. 2 ст. 114−2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований Украины);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасам: или взрывчатыми веществами);
  • ч. 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

22 октября Россия атаковала объекты инфраструктуры в центре и на западе Украины. В частности, известно о прилетах по объектам инфраструктуры в Луцке, Ровенской, Хмельницкой и Одесской областях. В Укрэнерго заявили, что масштаб повреждений от ударов по объектам энергетики может превышать последствия атаки 10−12 октября. Президент Владимир Зеленский сказал, что россияне выпустили 36 ракет, большинство сбили силы ПВО.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Ровно Ракетные удары Война России против Украины

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