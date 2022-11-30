В России готовят новую волну мобилизации — Генштаб

30 ноября, 19:19
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В России готовят новую волну мобилизации для восполнения потерь в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

В России готовят новую волну мобилизации для восполнения потерь в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 30 ноября, на 280-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • оккупационная армия оборудует оборонные рубежи и позиции, продолжает наступление на Бахмутском направлении и перебрасывает личный состав и технику для восполнения своих потерь;
  • за сутки враг нанес два ракетных удара по гражданским объектам в Камышевахе Запорожской области, совершил 20 авиаударов по позициям защитников Украины и Белогорью Запорожской области. Также россияне обстреляли Херсон из реактивных систем залпового огня;
  • угроза российских ударов по энергетическим объектам и объектам критической инфраструктуры остается;
  • на беларусских полигонах продолжается подготовка отдельных подразделений оккупантов, признаков формирования наступательных группировок нет;
  • россияне ведет оборону на Купянском и Лиманском направлениях, Новопавловском и Запорожском направлениях, ведут позиционную оборону на Херсонском направлении. На Бахмутском направлении оккупанты пытаются наступать, на Авдеевском — улучшить тактическое положение;
  • в первом квартале 2023 года страна-агрессор планирует досрочно выпустить курсантов из военных вузов для восполнения потерь в Украине. Также в России готовятся к очередной волне мобилизации, которую планируют проводить в январе-феврале 2023 года;
  • во временно захваченном Хрустальном Луганской области россияне объявили об «окончании» незаконной «мобилизации». Оккупанты продолжают патрулировать город и тщательно проверяют на постах всех желающих выехать.
  • в Запорожской области 28−29 ноября потери врага в районе Пологов, Инженерного и Токмака составили до 100 человек ранеными, уничтожено пять единиц российской техники;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники россиян, а также дважды ударила по позициям ЗРК противника;
  • ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и техники и один «важный объект» оккупантов.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02xkfBrGn1Ax9NKUEfnVgcrwACLNuQPWpmfYbyFfxPoBU8nx4pWfKwSZhTZLnYDBJWl

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны страна-террорист РФ потеряла около 88 880 своих военных, 2914 танков, 1902 артиллерийские машины, 210 средств ПВО, 280 самолетов, 261 вертолет, 1562 беспилотника, 16 кораблей и катеров и не только.

https://www.youtube.com/embed/Lz-__uvOnok
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Мобилизация Луганская область Запорожская область Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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