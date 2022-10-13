В России впервые признали гибель мобилизованных на войне против Украины 13 октября, 11:57 Первые мобилизованные россияне уже гибнут в Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

В России впервые с начала объявления «частичной» мобилизации признали гибель мобилизованных на войне против Украины. Погибли призванные из запаса жители Челябинской области.

Об этом местному изданию 74.ru сообщили в пресс-службе губернатора и правительства российского региона.

«Военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата», — отметили там.

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Власти Челябинской области пообещали оказать необходимую помощь родным российских оккупантов и выплатить семьям по миллиону рублей.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян.



После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне.

4 октября в Минобороны РФ заявили, что мобилизовали уже 200 тысяч россиян. В украинской разведке назвали цифру в более 100 тысяч мобилизованных. В ГУР отметили, что пока непонятно, для чего в РФ завысили эти показатели.