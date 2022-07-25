В РФ проводят мобилизацию медперсонала из-за большого количества раненых оккупантов в госпиталях — украинская разведка 25 июля, 13:40 Российские госпитали не справляются с большим количеством раненых военных (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В России начали проводить мобилизацию медперсонала из-за большого количество раненых оккупантов в госпиталях.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в Telegram.

Мобилизацию медиков проводят без широкой огласки в СМИ.

«Это касается специалистов почти всех медицинских специальностей, впрочем, основное внимание уделяется хирургическому персоналу. В дальнейшем, мобилизованных медиков планируется направлять на временно оккупированные территории Украины. В частности, в Мариуполь, Луганск, Донецк», — отметили в ведомстве.

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Там уточнили, что медицинский персонал нехирургической специальности планируется «оптимизировать» для работы в прифронтовых зонах. Терапевтов — в качестве ассистентов хирургов, педиатров — на должностях военных фельдшеров.

За более чем пять месяцев полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ удалось ликвидировать почти 40 тысяч российских оккупантов.

В разговорах со своими семьями военные РФ жалуются на большие потери в своих подразделениях.

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