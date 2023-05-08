В Запорожской области в результате российских обстрелов погиб человек, еще одного спасли из-под завалов 8 мая, 13:33 Площадь пожара составила 80 квадратных метров. (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области via Facebook)

В Запорожской области 8 мая в результате российских обстрелов возник пожар в одноэтажном здании в Запорожском районе, в результате которого погиб один человек.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудники ГСЧС потушили пожар площадью 80 квадратных метров и спасли из-под разрушенных конструкций одного человека, а также достали тело погибшего.

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В ночь на понедельник, 8 мая, в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено 35 БПЛА. Травмированы пять человек, обломки упали на жилой дом и взлетную полосу аэропорта Жуляны.

Воздушная тревога продолжалась более 3,5 часов.

По Одесской области враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации. Ракеты типа Х-22 враг направил на склад одного из продовольственных предприятий и рекреационную зону на черноморском побережье. Возник пожар.

В результате атаки на Одесскую область три человека были ранены, еще один человек погиб.