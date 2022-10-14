Более 20 российских оккупантов покинули свои позиции возле захваченной Кременной — Гайдай 14 октября, 15:42 Часть оккупантов вернулись на позиции после угроз командования (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Несколько десятков российских оккупантов покинули свои позиции в районе захваченной Кременной.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, передовые подразделения 488-го мотострелкового полка 144-й мотострелковой дивизии РФ пытаются держать линию оккупации в районе Кременной.

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Но за двое суток 11 и 12 октября передовые позиции оставили 27 российских оккупантов. Они сложили оружие и отказались выполнять приказы своего командования.

Гайдай добавил, что после «собеседований» с элементами прессинга 22 военных РФ арестовали, а пять вернулись на позиции. Их удалось запугать.

Удачное контрнаступление ВСУ в Харьковской области создало условия для освобождения Луганской области. 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации региона. По состоянию на 7 октября было известно об освобождении семи населенных пунктов области.

