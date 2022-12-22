При ударе по аэродрому возле Каховки оккупанты потеряли до 150 человек убитыми — Генштаб 22 декабря, 19:11 Защитники Украины (Фото:Костянтин і Влада Ліберови / 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 22 декабря, на 302-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки Генштаба в Facebook:



за сутки российские оккупанты нанесли пять ракетных и пять авиаударов, около 15 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов по Часовому Яру Донецкой области есть погибшие среди мирных жителей, обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов только на Запорожском и Херсонском направлениях;

угроза авиа- и ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины сохраняется;

войска страны-террориста продолжают наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытаются улучшить тактическое положение — на Купянском и Лиманском;

признаков формирования наступательных группировок врага на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях нет;

20 декабря Силы обороны нанесли удар по скоплению оккупантов в районе Николаевки Скадовского района Херсонской области, поразили до 140 россиян и уничтожили восемь грузовиков с боеприпасами;

при ударе по полевому аэродрому россиян в районе Каховки Херсонской области страна-агрессор потеряла до 150 человек убитыми и около 50 ранеными, уничтожено до 20 единиц вражеской техники;

ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления, два склада боеприпасов и три района сосредоточения оккупантов.

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По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля страна-агрессор РФ потеряла более 100 тысяч своих военных, 3003 танка, 1978 артсистем, 212 средств ПВО, 283 самолета, 267 вертолетов, 1693 БПЛА, 16 кораблей и катеров и не только.

