Минус 50 за раз. Генштаб рассказал о потерях оккупантов в районе Бердянска — сводка

29 декабря, 19:14
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Защитники Украины рядом с уничтоженной российской БМП-2 в Херсонской области (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Защитники Украины рядом с уничтоженной российской БМП-2 в Херсонской области (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 29 декабря, на 309-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • оккупанты продолжают наступление на Бахмутском и Запорожском направлениях, пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском. На Купянском и Новопавловском — активно обороняются. На Херсонском — перегруппировывают войска на другие направления, усиливаются подразделениями территориальных войск и ведут позиционную оборону;
  • во время массированного удара Россия запустила по энергетическим объектам и гражданской инфраструктуре Украины крылатые ракеты воздушного и морского базирования и зенитные управляемые ракеты к ЗРК С-300. Силы обороны уничтожили 54 из 69 крылатых ракет;
  • за сутки россияне нанесли десять ракетных, 23 авиаудара и совершили 14 обстрелов из РСЗО по позициям защитников Украины и населенным пунктам по линии столкновения;
  • признаков формирования наступательной группировки врага на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях нет;
  • в Беловодске Старобельского района Луганской области в гражданской больнице лежат более 100 раненых боевиков ЧВК Вагнер. В Токмаке Запорожской области в так называемом военном госпитале лечат около 120 раненых военных страны-агрессора;
  • в оккупированном Донецке россияне вывезли медицинское оборудование и медиков из областной клинической больницы имени Калинина в захваченный Мариуполь;
  • 28 декабря защитники Украины ударили по вражеским позициям в районе Бердянска Запорожской области и ликвидировали больше 50 оккупантов;
  • авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага и удар по позиции российского ЗРК. Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре вражеских пункта управления и три района сосредоточения живой силы.

Видео дня

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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0qFapCEkyiySrantffNPyjbmGWZbmcMv2kse4L6oArxCrSKAAwks9cwshRJ6M5ATrl

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны страна-агрессор потеряла 104 560 своих военных, за прошедшие сутки — 790.

https://www.youtube.com/embed/P26u7f9TdnU
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Луганская область Генштаб Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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