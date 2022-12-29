Минус 50 за раз. Генштаб рассказал о потерях оккупантов в районе Бердянска — сводка 29 декабря, 19:14 Защитники Украины рядом с уничтоженной российской БМП-2 в Херсонской области (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 29 декабря, на 309-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



оккупанты продолжают наступление на Бахмутском и Запорожском направлениях, пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском. На Купянском и Новопавловском — активно обороняются. На Херсонском — перегруппировывают войска на другие направления, усиливаются подразделениями территориальных войск и ведут позиционную оборону;

во время массированного удара Россия запустила по энергетическим объектам и гражданской инфраструктуре Украины крылатые ракеты воздушного и морского базирования и зенитные управляемые ракеты к ЗРК С-300. Силы обороны уничтожили 54 из 69 крылатых ракет;

за сутки россияне нанесли десять ракетных, 23 авиаудара и совершили 14 обстрелов из РСЗО по позициям защитников Украины и населенным пунктам по линии столкновения;

признаков формирования наступательной группировки врага на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях нет;

в Беловодске Старобельского района Луганской области в гражданской больнице лежат более 100 раненых боевиков ЧВК Вагнер . В Токмаке Запорожской области в так называемом военном госпитале лечат около 120 раненых военных страны-агрессора ;

. В Токмаке Запорожской области в так называемом военном госпитале лечат ; в оккупированном Донецке россияне вывезли медицинское оборудование и медиков из областной клинической больницы имени Калинина в захваченный Мариуполь;

28 декабря защитники Украины ударили по вражеским позициям в районе Бердянска Запорожской области и ликвидировали больше 50 оккупантов ;

; авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага и удар по позиции российского ЗРК. Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре вражеских пункта управления и три района сосредоточения живой силы.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны страна-агрессор потеряла 104 560 своих военных, за прошедшие сутки — 790.