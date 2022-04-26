Атаки РФ на Попасную: в результате обстрела обрушился жилой дом, три человека погибли — глава ОВА

26 апреля, 14:03
Цей матеріал також доступний українською
В Попасной идут бои за город (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Попасной идут бои за город (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Поддержи НВ

В Попасной в результате атак российских оккупантов обрушился жилой дом, погибли три человека, одна женщина выжила.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Они укрывались в подвале от российских снарядов. Но как раз в этот дом и прилетело. Произошел обвал стен и перекрытие до самого подвала. Людей завалило. Многоэтажка загорелась», — написал он в своем Telegram.

Видео дня
Читайте также:
С начала вторжения РФ в Попасной погибли более 100 человек, половину города контролируют оккупанты, идут уличные бои — глава ОВА

Спасателям удалось погасить огонь, но троих человека уже обнаружили без признаков жизни.

Слушайте подкаст на эту тему

В Попасной Луганской области, где сейчас идут бои за город, российские оккупанты применяют все виды вооружения, в том числе авиацию.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Попасная Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X