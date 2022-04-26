Атаки РФ на Попасную: в результате обстрела обрушился жилой дом, три человека погибли — глава ОВА 26 апреля, 14:03 Цей матеріал також доступний українською В Попасной идут бои за город (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Попасной в результате атак российских оккупантов обрушился жилой дом, погибли три человека, одна женщина выжила.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Они укрывались в подвале от российских снарядов. Но как раз в этот дом и прилетело. Произошел обвал стен и перекрытие до самого подвала. Людей завалило. Многоэтажка загорелась», — написал он в своем Telegram.

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Спасателям удалось погасить огонь, но троих человека уже обнаружили без признаков жизни.

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В Попасной Луганской области, где сейчас идут бои за город, российские оккупанты применяют все виды вооружения, в том числе авиацию.



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