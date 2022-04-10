«В крайне тяжелом состоянии». Денисова рассказала о лагере депортированных мариупольцев в России — сейчас там 400 человек, в том числе дети 10 апреля, 19:20 Цей матеріал також доступний українською Маирупольцы, вывезенные россиянами в Таганрог (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Депортированных жителей Мариуполя оккупанты насильственно удерживают в лагере в Пензенской области России. Сейчас там находятся более 400 украинцев.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в воскресенье, 10 апреля.

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По ее словам, лагерь — это учреждение закрытого типа под охраной, которое имеет несколько корпусов и обнесено забором. На въезде расположен контрольно-пропускной пункт, а свобода передвижения украинцев ограничена — выходить из лагеря запрещено.

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Люди живут там уже несколько недель, в основном женщины и 147 детей всех возрастов, в том числе младенцы. У них нет необходимой одежды, обуви и белья, они не могут связаться с родными или вернуться в Украину. Омбудсмен рассказала, что катастрофически не хватает детского питания и предметов личной гигиены, женщины готовят сами из того, что им выдают. Ожидается, что на днях туда депортируют ориентировочно еще 150 человек, сообщила Денисова.

«Наши граждане находятся в крайне тяжелом и подавленном состоянии. Не знают своей судьбы, в какой регион РФ и когда будут везти. Никакую информацию им не предоставляют», — заявила она.

Российские активисты заявили, что в лагере есть студенты из Туркменистана, которые прятались в бомбоубежище под студенческим общежитием в Мариуполе, а затем самостоятельно добрались до временно оккупированной территории Донецкой области. Оттуда их принудительно доставили в РФ. Выходить за пределы лагеря им разрешают.

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Омбудсмен пишет, что в Пензенской области действуют еще три подобных лагеря, в которые еще в феврале, до начала полномасштабного вторжения РФ, увезли жителей ОРДЛО. Только за тот период принудительно депортировали почти 90 тысяч жителей.

9 апреля Министерство иностранных дел Украины призвало международные организации содействовать вывозу украинцев из России. Там призвали разместить их на контролируемой властями Украины территории или на территориях демократических государств, развернувших мощные программы поддержки украинских беженцев.

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