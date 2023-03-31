В Орехове в результате ракетной атаки России ранены двое сотрудников Запорожьеоблэнерго 31 марта, 19:00 Один из пострадавших в результате российского ракетного обстрела в Орехове в тяжелом состоянии (иллюстративное фото) (Фото:zprz.city)

Утром 31 марта в результате ракетной атаки России получили ранения двое сотрудников Ореховского межрайонного РЭС.

Об этом сообщается на сайте Запорожьеоблэнерго.

У одного из пострадавших осколочное ранение головы, у второго — осколочное ранение спины.

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После оказания первой помощи их госпитализировали в Запорожскую областную больницу.

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Ранее сообщалось, что 31 марта российские оккупанты обстреляли ракетами Запорожье и Орехов Запорожской области.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что оккупанты ударили по Орехову двумя ракетами, в результате чего ранены двое гражданских. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.