В Орехове в результате ракетной атаки России ранены двое сотрудников Запорожьеоблэнерго
Один из пострадавших в результате российского ракетного обстрела в Орехове в тяжелом состоянии (иллюстративное фото) (Фото:zprz.city)
Утром 31 марта в результате ракетной атаки России получили ранения двое сотрудников Ореховского межрайонного РЭС.
Об этом сообщается на сайте Запорожьеоблэнерго.
У одного из пострадавших осколочное ранение головы, у второго — осколочное ранение спины.
После оказания первой помощи их госпитализировали в Запорожскую областную больницу.
Ранее сообщалось, что 31 марта российские оккупанты обстреляли ракетами Запорожье и Орехов Запорожской области.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что оккупанты ударили по Орехову двумя ракетами, в результате чего ранены двое гражданских. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.