На фоне контрнаступления ВСУ. Боевики «ДНР» тоже захотели немедленного проведения псевдореферендума

19 сентября, 19:25
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Защитники Украины продолжают продвигаться вперед на востоке и юге страны (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Защитники Украины продолжают продвигаться вперед на востоке и юге страны (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Боевики псевдореспублики «ДНР» в понедельник, 19 сентября, обратились к марионетке Кремля Денису Пушилину и потребовали провести псевдореферендум о «принятии в состав РФ» оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости. Пропагандисты пишут, что фейковый референдум просят провести «незамедлительно». Они также опубликовали видео с так называемым «главой ОП» боевиков, который утверждает, что «люди ждут» псевдореферендума.

Видео дня

Ранее в понедельник террористическая организация «ЛНР» тоже призвала так называемого «главу республики» немедленно провести «референдум» о «признании» оккупированных украинских территорий частью РФ.

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ВСУ освобождают от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. 14 сентября в Минобороны уточняли, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км в Харьковской области. Президент Владимир Зеленский 18 сентября говорил, что сейчас на фронте не затишье, а подготовка к дальнейшим действиям.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Луганской области.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донбасс Денис Пушилин ЛДНР Псевдореферендум ОРДЛО Война России против Украины

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