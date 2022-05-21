В окрестностях Северодонецка идут бои, за сутки в Луганской области шесть погибших — глава ОВА

21 мая, 08:33
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В Луганской области оккупанты повредили более 11 тысяч жилых домов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Луганской области оккупанты повредили более 11 тысяч жилых домов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В окрестностях Северодонецка Луганской области идут бои с российскими оккупантами.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, всего за сутки в области в результате атак оккупантов шесть погибших.

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Два человека погибли после обстрела школы в Северодонецке, где в укрытии находились люди. Еще два человека погибли возле своего дома в этом же городе. Две женщины убиты российскими обстрелами в Лисичанске и Приволье.

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Ранение в ногу получил волонтер, который работал в гуманитарном штабе в Северодонецке.

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«Также россияне открыли огонь по школе и объединению Азот — там произошло возгорание градирни, пожар ликвидирован, пламя не распространилось на рядом производственные цеха. Не менее горячо было в Лисичанске, где возникло возгорание бункера с углем на шахте», — резюмировал Гайдай.

Оккупанты уничтожают населенные пункты Луганской области, наступая на Лисичанск и Северодонецк. Под контролем Украины осталось 10% региона. По состоянию на начало марта эта цифра составила около 30%.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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