В окрестностях Северодонецка идут бои, за сутки в Луганской области шесть погибших — глава ОВА 21 мая, 08:33 Цей матеріал також доступний українською В Луганской области оккупанты повредили более 11 тысяч жилых домов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В окрестностях Северодонецка Луганской области идут бои с российскими оккупантами.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, всего за сутки в области в результате атак оккупантов шесть погибших.

Видео дня

Два человека погибли после обстрела школы в Северодонецке, где в укрытии находились люди. Еще два человека погибли возле своего дома в этом же городе. Две женщины убиты российскими обстрелами в Лисичанске и Приволье.

Ранение в ногу получил волонтер, который работал в гуманитарном штабе в Северодонецке.

За день войска РФ разрушили около 50 домов в разных населенных пунктах Луганской области

«Также россияне открыли огонь по школе и объединению Азот — там произошло возгорание градирни, пожар ликвидирован, пламя не распространилось на рядом производственные цеха. Не менее горячо было в Лисичанске, где возникло возгорание бункера с углем на шахте», — резюмировал Гайдай.

Оккупанты уничтожают населенные пункты Луганской области, наступая на Лисичанск и Северодонецк. Под контролем Украины осталось 10% региона. По состоянию на начало марта эта цифра составила около 30%.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.