В оккупированной Макеевке горит нефтебаза — видео
Над Макеевкой поднялся клуб черного дыма (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Утром в среду, 4 мая, на нефтебазе в оккупированной Макеевке начался масштабный пожар.
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В соцсетях сообщают, что пожару предшествовал мощный взрыв.
Предположительно, горит нефтебаза в районе Новорабочего поселка в оккупированном населенном пункте.
Над городом поднимаются густые клубы черного дыма.
Пишут также, что на нефтебазе произошло возгорание четырех резервуаров большой емкости по 5 000 тонн каждая.
Боевики «ДНР» заявили, что причиной пожара стал обстрел со стороны украинской армии, в Генштабе ВСУ это пока не прокомментировали.
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