В оккупированной Макеевке горит нефтебаза — видео

4 мая, 09:46
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Над Макеевкой поднялся клуб черного дыма (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Над Макеевкой поднялся клуб черного дыма (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Утром в среду, 4 мая, на нефтебазе в оккупированной Макеевке начался масштабный пожар.

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В соцсетях сообщают, что пожару предшествовал мощный взрыв.

Предположительно, горит нефтебаза в районе Новорабочего поселка в оккупированном населенном пункте.

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Над городом поднимаются густые клубы черного дыма.

Пишут также, что на нефтебазе произошло возгорание четырех резервуаров большой емкости по 5 000 тонн каждая.

Боевики «ДНР» заявили, что причиной пожара стал обстрел со стороны украинской армии, в Генштабе ВСУ это пока не прокомментировали.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   ДНР Макеевка Пожар Нефтебаза Война России против Украины

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