«Сезон бавовны». В оккупированном Геническе прогремели взрывы

9 июня, 19:42
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Бавовна в оккупированном Геническе (Фото:Кадр видео Іван Федоров via Telegram)

Бавовна в оккупированном Геническе (Фото:Кадр видео Іван Федоров via Telegram)

В оккупированном Геническе Херсонской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, опубликовав видео, на котором видно три столба дыма.

«Оккупантам Азовского побережья не до отдыха. Сезон летней бавовны добрался до пока что оккупированного Геническа Херсонской области», — отметил Федоров.

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6 июня боец легиона Свобода Константин Денисов рассказывал Radio NV, что в течение последней недели ВСУ устроили оккупантам «фестиваль бавовны», уничтожив склады их артиллерийского вооружения в Токмаке, Бердянске, Мелитополе, Пологах и Михайловке.

5 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о мощном взрыве в районе Азовстали.

31 мая он показал последствия удара по базе оккупантов в Юрьевке Мариупольского района.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Геническ Война в Украине Российско-украинская война хлопок Война России против Украины

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