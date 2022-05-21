Власти Одессы решили восстановить многоэтажку, в которую 23 апреля попала ракета

21 мая, 05:49
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Здание ЖК Тирас восстановят (Фото:Горсовет Одессы)

Здание ЖК Тирас восстановят (Фото:Горсовет Одессы)

Власти Одессы провели совещание и приняли решение восстановить жилой дом ЖК Тирас, в который 23 апреля попала ракета российских оккупантов.

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Мэр города Геннадий Труханов отметил, что ракетным ударом было разрушено более 400 кв.м несущих конструкций на четырех этажах, 30 квартир одесситов уничтожены полностью, еще 62 получили разрушения различной степени.

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«Попадание ракеты в жилой дом — это общая беда всех одесситов. Я благодарен всем, кто откликнулся и совместно с городскими структурами оказывает помощь», — заявил Труханов.

Российские военные 23 апреля нанесли ракетный удар по Одессе, повредив жилой дом и объекты инфраструктуры. В ЖК Тирас было разрушено более 400 кв м несущих конструкций на четырех этажах. Тридцать квартир было уничтожено, еще 62 помещения получили разные повреждения.

В результате обстрела погибли восемь человек, по меньшей мере 18 — получили ранения.

https://www.youtube.com/watch?v=2gjm5cvZHRg
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Одесса Война в Украине Геннадий Труханов Война России против Украины

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