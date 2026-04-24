Одесский центр ментального здоровья ПОВЕРНЕННЯ ежегодно будет предоставлять бесплатную профессиональную психологическую помощь более чем 4 000 военнослужащих, ветеранов и членов их семей. Проект ПОВЕРНЕННЯ основали Виктор и Елена Пинчуки для поддержки ментального здоровья защитников и защитниц Украины, ветеранов и членов их семей, которые испытали психологические последствия войны, вызванной российской агрессией.

Проект ПОВЕРНЕННЯ демонстрирует успешное партнерство между частным сектором и государством, когда благотворители создают центры на базе государственных, коммунальных медицинских учреждений.

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«Профессиональные специалисты являются основой успешного развития экосистемы ментального здоровья. Именно поэтому сеть ПОВЕРНЕННЯ системно инвестирует в образование как своих команд, так и специалистов отрасли в целом. Образовательные программы охватывают все мультидисциплинарные команды и базируются на лучших практиках Украины и мира. Особое внимание уделяется внедрению действенных подходов, в частности, EMDR, когнитивно-поведенческой, семейной терапии, а также развитию регулярной супервизии как ключевого инструмента поддержки специалистов. Мы учим работать с самыми сложными запросами — опытом плена, ПТСР, зависимостями — чтобы в наших центрах сочетались не только комфорт и инклюзивность, а прежде всего качество и профессионализм помощи», — рассказала Светлана Гриценко, руководитель проекта ПОВЕРНЕННЯ.

Фото: ЦМЗ «Повернення»

Одесский центр ПОВЕРНЕННЯ расположен по адресу: ул. Академика Заболотного, 26-А (8 этаж). В центре созданы условия для индивидуальной, семейной и групповой работы: за счет проекта обустроены кабинеты для индивидуальных и семейных консультаций, пространство для групповой терапии, двухместная палата дневного стационара с медицинскими многофункциональными кроватями, манипуляционный кабинет, рецепция с зоной ожидания, комната персонала и инклюзивный санузел для посетителей.

Пространство центра оснащено необходимым оборудованием для работы специалистов и восстановления посетителей, в частности, современной техникой, системой психологической разгрузки Shiftwave (США) и инструментами для психотерапевтической работы.

Фото: ЦМЗ «Повернення»

С посетителями центра работает мультидисциплинарная команда — психиатры, психологи, психотерапевты, а при необходимости — социальные работники и специалисты по сопровождению ветеранов. Такой подход обеспечивает комплексную поддержку с учетом клинических, психологических и социальных потребностей человека.

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«Обращение за психологической помощью — это проявление силы и ответственности за собственное состояние. В опыте войны поддержка важна не только для военных и ветеранов, но и для их родных, ведь травма влияет на всю семью. В центрах ПОВЕРНЕННЯ созданы условия для комфортного и безопасного восстановления — пространство без осуждения и стигмы. Именно психологическая инклюзивность, уважение к опыту каждого человека и ощущение безопасности становятся основой доверия и восстановления»,— отметил Никита Архипов, заведующий центром ПОВЕРНЕННЯ в Одессе.

Фото: ЦМЗ «Повернення»

Помощь предоставляется амбулаторно или, в случае необходимости, по месту жительства посетителей. Специалисты работают, в частности, с последствиями стресса, тревожными и депрессивными состояниями, посттравматическим стрессовым расстройством, адаптационными и психосоматическими трудностями, а также другими психическими состояниями. В центре применяют современные действенные подходы к работе с травмой, предоставляя индивидуальные, групповые и семейные консультации. Особое внимание уделяется психологической инклюзивности — созданию безопасного пространства без осуждения, с уважением к опыту каждого человека и соблюдением конфиденциальности.

Фото: ЦМЗ «Повернення»

На сегодняшний день уже 14 центров сети ПОВЕРНЕННЯ, основанной Виктором и Еленой Пинчуками, работают в Днепре, Житомире, Ивано-Франковске, Киеве, Кропивницком, Луцке, Одессе, Полтаве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Черкассах и Чернигове. На первом этапе проект ПОВЕРНЕННЯ предусматривает открытие 25 центров по всей Украине, которые ежегодно смогут оказывать помощь более чем 100 тысячам военных, ветеранов и их семей.

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Адрес центра ПОВЕРНЕННЯ в Одессе: ул. Академика Заболотного, 26-А

Телефон рецепции: +38 093 744 48 47 Почта для обращений: odesa@povernennya.org