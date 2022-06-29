В Одессе и области запретили запускать фейерверки и ездить на авто без глушителя 29 июня, 15:49 В Одесской области запретили фейерверки до конца войны (Фото:Jack Bassingthwaighte/Unsplash)

С четверга, 30 июня, в Одессе и Одесской области запретили использование и продажу пиротехники, а также езду на машинах без глушителя.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Telegram со ссылкой на распоряжение главы Одесской военной областной администрации Максима Марченко.

Этим же распоряжением запрещено использование транспортных средств, используемых в несанкционированных авто/мото-соревнованиях, водители которых осуществляют опасное управление.

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Запрет действует до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения.

Такое же решение было принято в Киеве 23 июня.

До конца войны с РФ жителям города запретили использовать пиротехнику и ездить на автомобилях без глушителей.



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