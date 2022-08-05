В Новой Каховке прогремел взрыв на складе с боеприпасами войск РФ, в Донецке горит вокзал — видео 5 августа, 15:43 По данным военных, ВСУ ударили по складу с боеприпасами войск РФ (Фото:СтраТком ВСУ/Telegram)

В захваченной Новой Каховке Херсонской области прогремел взрыв на российском складе с боеприпасами, а в оккупированном Донецке произошел пожар на вокзале.

Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, произошло прямое попадание в склад боеприпасов.

«Орки носятся по всему городу с выпученными глазами и полными от страха брюками. Идут постоянные шмоны и местные проверки. Ищут панически тех, кто предоставляет информацию, а оно не работает, потому что орков ненавидят почти все», — отметили там в Telegram.

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Тем временем, в оккупированном Донецке загорелось здание железнодорожного вокзала в Киевском районе города.

Боевики «ДНР» утверждают, что пожар начался после обстрела.

В соцсетях публикуют видео инцидента.

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