ВСУ уничтожили понтонную переправу войск РФ в Херсонской области

19 сентября, 11:58
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Понтонная переправа россиян уничтожена в Новой Каховке (Фото:novakahovka.city)

Понтонная переправа россиян уничтожена в Новой Каховке (Фото:novakahovka.city)

В воскресенье, 18 сентября, ВСУ уничтожили понтонную переправу войск РФ в Новой Каховке Херсонской области.

Об этом сообщил депутат херсонского облсовета Сергей Хлань в своем Facebook.

«ВСУ вчера нанесли удар по очередной понтонной переправе оккупантов в Новой Каховке. У рыбохраны они использовали причал, чтобы подвозить боеприпасы и переправлять плавучими средствами на правый берег Днепра», — пояснил он.

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Хлань добавил, что удар по понтонной переправе российских оккупантов был нанесен очень точно.

https://www.youtube.com/watch?v=Yl91h5KiI3c

«Очень метко прилетело и разгромило в очередной раз попытки оккупантов перебрасывать оружие с левого берега ближе к линии фронта на правый берег», — резюмировал Хлань.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02HiapbRbePPD2PsVUAE7kdLPFuWHvraDYFnjL2d5jMJqVQxMo3CKmD8ouEXKx3xYdl

Силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. километров.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Херсонская область Новая Каховка Война России против Украины

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