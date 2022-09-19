ВСУ уничтожили понтонную переправу войск РФ в Херсонской области 19 сентября, 11:58 Понтонная переправа россиян уничтожена в Новой Каховке (Фото:novakahovka.city)

В воскресенье, 18 сентября, ВСУ уничтожили понтонную переправу войск РФ в Новой Каховке Херсонской области.

Об этом сообщил депутат херсонского облсовета Сергей Хлань в своем Facebook.

«ВСУ вчера нанесли удар по очередной понтонной переправе оккупантов в Новой Каховке. У рыбохраны они использовали причал, чтобы подвозить боеприпасы и переправлять плавучими средствами на правый берег Днепра», — пояснил он.

Видео дня

Хлань добавил, что удар по понтонной переправе российских оккупантов был нанесен очень точно.

«Очень метко прилетело и разгромило в очередной раз попытки оккупантов перебрасывать оружие с левого берега ближе к линии фронта на правый берег», — резюмировал Хлань.

Силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. километров.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.