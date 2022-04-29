Сдавал оккупантам данные об украинцах. В Новоайдаре нашли убитым местного коллаборанта — разведка

29 апреля, 12:24
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Оккупанты захватили Новоайдар в начале полномасштабного вторжения (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты захватили Новоайдар в начале полномасштабного вторжения (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В захваченном Новоайдаре Луганской области нашли убитым местного коллаборанта Павла Шароградского, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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По данным ведомства, 25 апреля он исчез, а вскоре предателя нашли убитым выстрелом в голову и с ранениями на теле.

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Шароградский до начала российского вторжения был «профессиональным общественным деятелем». Одно время он был директором коммунального учреждения Новоайдарского поселкового центра Спорт для всех и учредителем ОО Новоайдарская сечь. Никакого бизнеса или высокодоходной работы не имел, но представлял себя как высокообеспеченного человека.

«После оккупации Новоайдара предложил новым „хозяевам“ свои услуги. Предоставлял врагу информацию о патриотах, участниках АТО/ООС, членах их семей и о сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядами», — добавили в разведке.

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Там уточнили, что Шароградского похитили из помещения РГ в Счастье, где он участвовал в «совещании» с лицами в балаклавах и военной форме армии РФ.

«В отношении Павла Шароградского возбуждено уголовное дело о государственной измене. Выясняются обстоятельства, причины и мотивы происшествия», — резюмировали в ГУР.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/301203775524383
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Новоайдар Украинская разведка Война России против Украины

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