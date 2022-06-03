На Южном направлении за сутки уничтожили 24 оккупантов и девять единиц техники

3 июня, 04:46
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Украинские военные применяют артиллерию (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные применяют артиллерию (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За последние сутки украинские защитники и защитницы на южном направлении уничтожили 24 российских оккупантов и 9 единиц техники.

Война России против Украины — главные события 2 июня

За сутки уничтожены:

  • 24 оккупанта;
  • танк Т-72;
  • ​​4️ единицы 152 мм гаубиц Мста-Б;
  • 4️ единицы бронированной и автомобильной техники врага;
  • 1 воздушная цель.
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В оперативном командовании Юг отметили, что в результате вражеских обстрелов Николаевской и Херсонской области погибли 2 человека, еще 4 — ранены.

«В результате массированного обстрела Нововоронцовки ранены 2 гражданских лица. В течение дня Николаев обстрелян трижды: утром — системами залпового огня, днем ​​и вечером — тяжелой ствольной артиллерией. Повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома и хозяйственные здания, поражены водопровод и газопровод, утечки газа и угрозы населению нет. В результате вражеских обстрелов один человек погиб на месте, еще один — госпитализирован. Но спасти жизнь пострадавшему не удалось. Также известно еще о двух раненых», — сообщили в командовании.

Отмечается, что в Черном море находятся 2️ ракетных и 5️ больших десантных кораблей. Угроза ракетных ударов сохраняется.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/430842762211377/

2 июня Россия выпустила четыре крылатые ракеты по Николаевской области. Противник ударил по ранее разрушенному железнодорожному мосту в районе села Трихаты.

https://www.youtube.com/watch?v=NZ3qMODAgCs
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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