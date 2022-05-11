С начала полномасштабного вторжения России погиб 501 военнослужащий Нацгвардии 11 мая, 17:07 Цей матеріал також доступний українською Алексей Надточий (Фото:Media Center Ukraine — Ukrinform / Telegram)

В Национальной гвардии озвучили потери среди своих военнослужащих с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Начальник оперативного управления штаба ГУ Нацгвардии Алексей Надточий во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ сказал, что за время полномасштабной войны ранения или травмы получили 1697 военных НГУ, погиб — 501 военный.

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Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что Украина не будет озвучивать точные потери до конца войны. Президент Владимир Зеленский 16 апреля заявил, что в ходе развязанной Россией полномасштабной войны погибли 2500−3000 украинских военных, еще до 10 тысяч защитников получили ранения, в то время как Россия на тот момент потеряла 19 000−20 000 военных.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже 26 350 человек личного состава, 1187 танков, 199 самолетов, 160 вертолетов, 390 беспилотников, 12 кораблей и катеров и не только.

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