Впереди очень тяжелый месяц битвы за Донбасс — МВД 24 мая, 17:28 Цей матеріал також доступний українською Российская техника, уничтоженная при попытке переправиться через Северский Донец (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что, по его мнению, впереди у Украины очень тяжелый месяц битвы за Донбасс.

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"…Несмотря на все наши достижения первых трех месяцев, сейчас впереди, возможно, одна из самых сложных фаз этой войны… Конечно, активная фаза не может длиться очень долго, но некоторый промежуток времени еще будет активная фаза. Потом, в зависимости от того, какими будут результаты этой большой битвы за Донбасс, можно будет говорить, куда мы будем двигаться дальше. Впереди действительно очень тяжелый месяц битвы за Донбасс", — сказал он в эфире всеукраинского марафона.



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Денисенко добавил, что война переходит в затяжную фазу, а российские оккупанты «будут воевать умнее, чем делали это вначале»:

«Сейчас они бросают все силы, которые у них только есть, на то, чтобы на относительно узкой линии фронта попытаться окружить наши войска в Луганской области и пробовать двигаться в Донецкой области. Пока мы отбиваемся».

По словам советника главы МВД, российские оккупанты пытаются отвлекать внимание от Донбасса, сковывать и рассредоточивать украинские подразделения в Сумской, Черниговской и Киевской областях, потому что «в Беларуси начались маневры, туда перебрасывают Искандеры».

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что сейчас у российских оккупантов в двадцать раз больше техники на Донбассе, и ВСУ необходимо мощное оружие. Глава государства также сказал, что россияне устроили «бойню» на Донбассе и ближайшие недели войны будут сложными.

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