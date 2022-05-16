В МВД назвали единственную задачу российских оккупантов по Азовстали 16 мая, 14:01 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные продолжают держать оборону на Азовстали в Мариуполе (Фото:Reuters)

Единственной задачей российских оккупантов по заводу Азовсталь в Мариуполе является его захват.

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Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко на брифинге.

«Про Азовсталь здесь все понятно. К сожалению, единственная их задача — это захват Азовстали. Здесь нет каких-то других модальностей, и пока, несмотря на все усилия или даже сверхусилия, и президента, и всей нашей дипломатии, и близких тех, кто находится сейчас на Азовстали, к сожалению, пока это личное решение Путина ничего не менять», — отметил он.

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Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч человек.

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении и пытаются контратаковать, продолжаются тяжелые бои. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

На Азовстали остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с едой, водой, лекарствами, боеприпасами.

Сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек, среди которых тяжело раненые защитники Мариуполя и медики.

Командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Денис Шлега сообщал, что из 600 раненых защитников Азовстали 40 в тяжелейшем состоянии.

Жены защитников Азовстали заявили на пресс-конференции, что защитники Азовстали большую часть времени находятся в бункере из-за постоянных бомбардировок российских оккупантов. У них мало антибиотиков, легкораненым ампутируют конечности без обезболивающих.

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