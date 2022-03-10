«Вакуумные бомбы». Россия признала, что использует в Украине ТОС-1 Солнцепек 10 марта, 02:05 Цей матеріал також доступний українською ТОС-1А Солнцепек (Фото:Vitaly V. Kuzmin)

Российский телеканал Звезда, принадлежащий министерству обороны, сообщил, что оккупанты используют в Украине огнеметную систему ТОС-1 Солнцепек.

9 марта российский пропагандистский канал опубликовал информацию о гибели оккупанта-наводчика Сергея Губарева и о том, что 4 марта в бою в Черниговской области он использовал систему ТОС-1А Солнцепек.

На эти данные отреагировали в Минобороны Великобритании и отметили, что на ТОС-1А используются термобарические боеголовки, которые иногда также называют «вакуумными бомбами». Они разрушают инфраструктуру, серьезно повреждают внутренние органы и вызывают ожоги, что приводит к смерти пострадавших. Подобные системы Россия использовала в Афганистане и Чечне, заявили в ведомстве.



ТОС-1А запрещено использовать против военных целей, если это может подвергнуть опасности жизни гражданских, спровоцировать ненужные страдания или если полученное военное преимущество не оправдывает их применение.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Российские войска обстреливают мирные города, уничтожая гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома, больницы, школы и церкви.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.