«Вакуумные бомбы». Россия признала, что использует в Украине ТОС-1 Солнцепек

10 марта, 02:05
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ТОС-1А Солнцепек (Фото:Vitaly V. Kuzmin)

ТОС-1А Солнцепек (Фото:Vitaly V. Kuzmin)

Российский телеканал Звезда, принадлежащий министерству обороны, сообщил, что оккупанты используют в Украине огнеметную систему ТОС-1 Солнцепек.

9 марта российский пропагандистский канал опубликовал информацию о гибели оккупанта-наводчика Сергея Губарева и о том, что 4 марта в бою в Черниговской области он использовал систему ТОС-1А Солнцепек.

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На эти данные отреагировали в Минобороны Великобритании и отметили, что на ТОС-1А используются термобарические боеголовки, которые иногда также называют «вакуумными бомбами». Они разрушают инфраструктуру, серьезно повреждают внутренние органы и вызывают ожоги, что приводит к смерти пострадавших. Подобные системы Россия использовала в Афганистане и Чечне, заявили в ведомстве.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1501621370614173701

ТОС-1А запрещено использовать против военных целей, если это может подвергнуть опасности жизни гражданских, спровоцировать ненужные страдания или если полученное военное преимущество не оправдывает их применение.

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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Российские войска обстреливают мирные города, уничтожая гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома, больницы, школы и церкви.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Военные преступления Война России против Украины

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