Оккупанты пытаются выйти на рубежи Донецкой области — Минобороны

7 июля, 17:26
Дым над Северодонецком после российских обстрелов, 18 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva/File Photo)

Дым над Северодонецком после российских обстрелов, 18 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva/File Photo)

Основные усилия российских оккупантов направлены на то, чтобы попытаться установить окончательный контроль над Луганской областью и выйти на географические рубежи Донецкой области.

Об этом заявила заместительница министра обороны Анна Маляр во время брифинга в четверг, 7 июля.

По данным Главного управления разведки, безопасностная ситуация вокруг Украины остается сложной, кремлевский режим не отказывается ни от одной из своих стратегических целей в отношении нашей страны.

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«Учитывая масштабы, задачи и сроки проведения так называемой „специальной операции“ РФ по состоянию на сегодня ведет войну на истощение. В настоящее время основные усилия противника сосредоточены на установлении окончательного контроля над Луганской областью, который по состоянию на сейчас врагом еще не установлен. Самая сложная обстановка сегодня сложилась на Славянском, Краматорском и Бахмутском направлениях. Враг пытается выйти на географические рубежи Донецкой области», — рассказала Маляр.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов добавил, что российские оккупанты сейчас несколько снизили свою активность.

"…Это касается не нанесения огневого поражения, а чисто тактических действий пехоты на поле боя. Есть тенденция к уменьшению боевых столкновений, но в то же время ситуация на фронте сложная. Противник понимает, что ему почти удалось захватить Луганскую область и следующей целью, согласно его стратегическим планам, является установление контроля над Донецкой", — сказал он.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 36 650 военных, 1602 танка, 3797 ББМ, 247 РСЗО, 217 самолетов, 187 вертолетов, 667 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Министерство обороны Украины Война России против Украины Анна Маляр Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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