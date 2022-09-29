В одном из районов Мелитополя прогремел мощный взрыв, СМИ сообщили о подрыве авто коллаборантки 29 сентября, 08:53 Пока не сообщается, с чем связан подрыв авто в захваченном Мелитополе (Фото:inform.zp.ua)

Утром в четверг, 29 сентября, в жилом районе захваченного Мелитополя прогремел мощный взрыв, взорвалось авто.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

По его словам, взрыв произошел возле промышленно-экономического колледжа.

«По предварительным данным, взорвался легковой автомобиль. Подробности уточняем», — написал Федоров.

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Местное издание Риа-Мелитополь сообщило, что взорвался красный Ланос, на котором ездила коллаборантка — директор фейкового «департамента образования» Елена Шапурова.

По данным СМИ, к взрыву причастны представители украинских сил сопротивления.

Отмечается, что предательнице удалось выжить после взрыва. Другие детали не уточняются.

На захваченных РФ территориях Украины действуют партизаны, в частности, в Запорожской области.

25 сентября на севере Мелитополя взорвался автомобиль, тогда не уточнялось, кто находился за рулем.

За несколько дней до этого взрыв произошел в районе центрального рынка города. По предварительной информации, подорвали магазин, в котором продавали военную форму.