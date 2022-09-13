В районе занятого оккупантами аэродрома Мелитополя прогремело три громких взрыва — мэр 13 сентября, 14:48 Последствия серии взрывов в районе аэродрома Мелитополя в июле (Фото:РИА-Мелитополь / Telegram)

Днем во вторник, 13 сентября, в захваченном Мелитополе Запорожской области погремело три громких взрыва.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

По его словам, взрывы были в районе аэродрома, где войска РФ обустроили одну из военных баз.

«Только-что: три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома, где оккупанты безуспешно обустроили одну из военных баз. Ожидаем подробности», — написал он.

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Другие детали пока не сообщаются.

Издание РИА-Мелитополь сообщило, что после взрывов пропала связь в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре, Приморске, Приазовье и Днепрорудном.

Накануне стало известно, что российские оккупанты глушат связь и интернет в Мелитополе.

По словам местных жителей, коллаборанты глушат связь специально, чтобы погрузить людей в информационный вакуум.

7 сентября во временно оккупированном Мелитополе взорвали штаб путинской Единой России, где оккупанты готовили «референдум».

Иван Федоров заявлял, что деоккупация Мелитополя — это ключ к деоккупации всего юга Украины.

12 сентября в городе также прогремели взрывы.

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