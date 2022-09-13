В районе занятого оккупантами аэродрома Мелитополя прогремело три громких взрыва — мэр
Последствия серии взрывов в районе аэродрома Мелитополя в июле (Фото:РИА-Мелитополь / Telegram)
Днем во вторник, 13 сентября, в захваченном Мелитополе Запорожской области погремело три громких взрыва.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.
По его словам, взрывы были в районе аэродрома, где войска РФ обустроили одну из военных баз.
«Только-что: три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома, где оккупанты безуспешно обустроили одну из военных баз. Ожидаем подробности», — написал он.
Другие детали пока не сообщаются.
Издание РИА-Мелитополь сообщило, что после взрывов пропала связь в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре, Приморске, Приазовье и Днепрорудном.
Накануне стало известно, что российские оккупанты глушат связь и интернет в Мелитополе.
По словам местных жителей, коллаборанты глушат связь специально, чтобы погрузить людей в информационный вакуум.
7 сентября во временно оккупированном Мелитополе взорвали штаб путинской Единой России, где оккупанты готовили «референдум».
Иван Федоров заявлял, что деоккупация Мелитополя — это ключ к деоккупации всего юга Украины.
12 сентября в городе также прогремели взрывы.
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