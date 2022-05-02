Российские оккупанты похитили сотрудницу музея в Мелитополе, у нее дома осталась лежачая мать
Мелитопольский городской краеведческий музей (Фото:Wikipedia)
В захваченном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты похитили сотрудницу местного краеведческого музея Галину Кучер.
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Об этом сообщил глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.
«30 апреля ночью оккупанты похитили 60-летнюю сотрудницу краеведческого музея Мелитополя Кучер Галину Андреевну. У женщины дома осталась больная и лежащая мать», — написал он в своем Facebook.
Ее местонахождение остается неизвестным.
27 апреля военный спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев сообщил о полученной информации, что военные РФ захватили Мелитопольский краеведческий музей. По его словам, «коллаборанты указали россиянам место, где хранится скифское золото, обнаруженное археологами в 50-х годах прошлого столетия».
В 1954 году в скифском кургане в Мелитополе было обнаружено старинное скифское золото. Его пытались вывезти в Эрмитаж, но украинские археологи добились того, чтобы находку хранили в Украине.
Мелитополь захвачен российскими оккупантами в первые дни полномасштабного вторжения РФ.
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