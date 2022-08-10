В Мариуполе оккупанты перебрасывают ближе к линии фронта ЗРК С-300 — советник мэра

10 августа, 10:42
В Мариуполе фиксируют движение военной техники российских оккупантов (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

В Мариуполе фиксируют движение военной техники российских оккупантов (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

В Мариуполе фиксируют передвижение военной техники российских оккупантов.

Как сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram, 9 августа в промежутке с 8 до 8−20 утра по проспекту Металлургов и проспекту Никопольскому были замечены четыре тягача, нагруженных пусковыми установками С-300 с пометками V. Они ехали в донецком направлении.

Видео дня

«Поскольку нет подтверждения ввоза этих установок в Мариуполь в этот день, похоже на опрокидывание системы ПВО ближе к линии фронта», — пояснил он.

Войска РФ уже больше месяца пытаются выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. ВСУ держат оборону в двух населенных пунктах Луганской области.

https://www.youtube.com/watch?v=anvU8jPLm8c&t=1s

После почти полного захвата региона российская армия усилила обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

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Оккупанты также пытаются возобновить наступление на направлении Донецк — Пески, боевые действия продолжаются.

По информации Министерства обороны Великобритании, Россия не смогла создать боеспособную боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы существенно продвинуться в Донецкой области.

В Пентагоне сообщили, что ситуация на востоке Украины стабилизировалась. Сейчас основной фокус войны сместился на южное направление после того, как РФ начала перемещать туда силы под натиском ВСУ.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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