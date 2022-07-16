Советник мэра Мариуполя показал передвижение до 100 единиц военной техники оккупантов по городу в сторону Запорожской области — видео 16 июля, 11:58 Военная техника оккупантов едет по Мариуполю в сторону Запорожской области (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time/Telegram)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал передвижение военной техники российских оккупантов по городу в сторону Запорожской области.

Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram.

«Вчера через город большая колонна военной техники — составляет до 100 единиц в сторону Запорожской области. В колонне на тягачах замечены БМД-4, часть людей их принял за танки. Также большое количество БТРов», — отметил он.

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По словам Андрющенко, в приграничных селах Донецкой области, в Никольском и Мангушском районах, поселилось большое количество военных РФ, их завозили на КАМАЗах.

«Расселяются преимущественно в помещениях школ. Местные сообщают, что абсолютное большинство оккупантов совсем юные. Некоторые в разговорах говорят, что несут службу по призыву», — резюмировал он.

Большое количество техники оккупантов было замечено на фоне угроз главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о намерениях нарастить атаки оккупантов «на всех операционных направлениях» в Украине.

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