Российские оккупанты разрушили синагогу в Мариуполе — горсовет

18 мая, 12:01
Цей матеріал також доступний українською
Россия уничтожила здание синагоги в Мариуполе (Фото:Госсовет Мариуполя/Telegram)

Россия уничтожила здание синагоги в Мариуполе (Фото:Госсовет Мариуполя/Telegram)

Российские оккупанты разрушили здание синагоги в Мариуполе.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Как сообщили в пресс-службе горсовета, разрушено здание «старой» синагоги, а также помещение центра еврейской общины.

Видео дня

«Российские „освободители“ уничтожают все на своем пути и по количеству военных преступлений уже переплюнули нацистов. Как и немцы во время Второй мировой войны, они также разрушают постройки еврейской общины», — резюмировали там.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

https://www.youtube.com/embed/g181AY4317A
Читайте также:
«Для устрашения и подавления сопротивления». Российские оккупанты планируют отдать Мариуполь кадыровцам — советник мэра

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Синагога Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X