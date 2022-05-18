Российские оккупанты разрушили синагогу в Мариуполе — горсовет 18 мая, 12:01 Цей матеріал також доступний українською Россия уничтожила здание синагоги в Мариуполе (Фото:Госсовет Мариуполя/Telegram)

Российские оккупанты разрушили здание синагоги в Мариуполе.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Как сообщили в пресс-службе горсовета, разрушено здание «старой» синагоги, а также помещение центра еврейской общины.

Видео дня

«Российские „освободители“ уничтожают все на своем пути и по количеству военных преступлений уже переплюнули нацистов. Как и немцы во время Второй мировой войны, они также разрушают постройки еврейской общины», — резюмировали там.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.



Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.