В Мариуполе погибли две сотрудницы гуманитарной организации Каритас и пять их родственников — ООН 15 апреля, 12:36 Цей матеріал також доступний українською В Мариуполе разрушены 95% всех зданий (Фото:Pavel Klimov/Reuters)

В Мариуполе в результате обстрелов города российскими оккупантами погибли две сотрудницы неправительственной гуманитарной организации Каритас и пять их родственников.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Об этом сообщил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайном помощи Мартин Гриффитс.

Видео дня

В ООН отметили, что события произошли почти месяц назад, но информация об этом инциденте стала доступна только недавно.

Гриффитс выразил соболезнования их семьям и коллегам, а также другим гражданским лицам, погибшим в помещениях Каритас.

«Это глубоко трагическое и неприемлемое событие является лишь одним из примеров ужасных последствий этой войны для гражданского населения, включая сотрудников гуманитарных организаций. Десятки тысяч гражданских лиц в Мариуполе, который является эпицентром ужаса с самого начала конфликта, и в других местах по всей Украине уже 50 дней подвергаются насилию и обстрелам», — резюмировал он.

Слушайте подкаст на эту тему

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города.

По последним данным, в городе погибли около 10 тысяч мирных жителей.

Некоторые районы Мариуполя контролируются российскими оккупантами. Они обстреливают город с земли, воздуха и моря.

Президент Владимир Зеленский говорил, что оборона Мариуполя позволяет удерживать позиции украинских войск на востоке государства, благодаря этому у Украины более твердые позиции на переговорах с Россией.

В городе остается около 100 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах. Часть мариупольцев силой вывозят на территорию подконтрольной РФ «ДНР» или России.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.