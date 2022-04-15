В Мариуполе погибли две сотрудницы гуманитарной организации Каритас и пять их родственников — ООН

15 апреля, 12:36
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В Мариуполе разрушены 95% всех зданий (Фото:Pavel Klimov/Reuters)

В Мариуполе разрушены 95% всех зданий (Фото:Pavel Klimov/Reuters)

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В Мариуполе в результате обстрелов города российскими оккупантами погибли две сотрудницы неправительственной гуманитарной организации Каритас и пять их родственников.

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Об этом сообщил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайном помощи Мартин Гриффитс.

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В ООН отметили, что события произошли почти месяц назад, но информация об этом инциденте стала доступна только недавно.

Гриффитс выразил соболезнования их семьям и коллегам, а также другим гражданским лицам, погибшим в помещениях Каритас.

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«Это глубоко трагическое и неприемлемое событие является лишь одним из примеров ужасных последствий этой войны для гражданского населения, включая сотрудников гуманитарных организаций. Десятки тысяч гражданских лиц в Мариуполе, который является эпицентром ужаса с самого начала конфликта, и в других местах по всей Украине уже 50 дней подвергаются насилию и обстрелам», — резюмировал он.

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Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города.

По последним данным, в городе погибли около 10 тысяч мирных жителей.

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Некоторые районы Мариуполя контролируются российскими оккупантами. Они обстреливают город с земли, воздуха и моря.

Президент Владимир Зеленский говорил, что оборона Мариуполя позволяет удерживать позиции украинских войск на востоке государства, благодаря этому у Украины более твердые позиции на переговорах с Россией.

В городе остается около 100 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах. Часть мариупольцев силой вывозят на территорию подконтрольной РФ «ДНР» или России.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь ООН Каритас Война России против Украины

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