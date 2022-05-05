В Мариуполе погибла психолог полка Азов 5 мая, 12:33 Цей матеріал також доступний українською Наталия Луговская была мамой снайпера с позывным Баррет, погибшего на Донбассе в 2018 году (Фото:Червоноградська міська рада/Facebook)

В Мариуполе погибла психолог полка Азов Наталия Луговская.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Об этом сообщили в пресс-службе Червоноградского горсовета.

Она до последнего оставалась с украинскими военными на Азовстали, где сейчас идут бои с российскими оккупантами.

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«В Мариуполе погибла Наталья Луговская — психолог полка Азов и мама Баррета Юрия Луговского… После гибели сына Наталья продолжила его дело и до последнего оставалась с воинами на Азовстали», — отметили в горсовете.

При каких обстоятельствах погибла психолог, не сообщается.

До начала полномасштабного вторжения России Наталия Луговская работала психологом в реабилитационном центре бойцов АТО в Сосновке Львовской области. Она была мамой снайпера-разведчика из полка Азов Юрия Луговского с позывным Баррет. Он погиб в марте 2018 года под Водяным Донецкой области от пули вражеского снайпера.

Штурм Азовстали начался 4 мая. Войска РФ нанесли по нему удары тяжелой артиллерии, после чего бросили в бой танки и под их прикрытием приступили к высадке десанта.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что противник обстреливает Азовсталь из тяжелой артиллерии, а также танками, авиацией, с кораблей. В укрытиях на территории завода от российских обстрелов спасаются сотни мирных жителей. Всего в городе остаются более 100 тысяч человек, которые тоже ждут эвакуации.

Там также продолжают держать оборону украинские военные. Защитники Мариуполя готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру «extraction» («экстракции»).

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