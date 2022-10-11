Российские оккупанты устроили пыточную в центральном райотделе полиции в Мариуполе — Андрющенко 11 октября, 13:40 Здание центрального райотдела полиции в Мариуполе оккупанты используют как пункт фильтрации, там же обустроили пыточную (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

В Мариуполе российские оккупанты обустроили пыточную в здании центрального райотдела полиции.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, ФСБ держат в застенках отдела полиции «подозрительных» по их мнению жителей Мариуполя и пытками выбивают признание в сотрудничестве с Украиной.

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«В отличие от предыдущей практики, в Еленовскую тюрьму людей не вывозят до получения всех необходимых показаний. После так называемого суда — либо этапируют в Донецкое СИЗО, либо люди просто исчезают», — добавил Андрющенко.

Он также рассказал, что центральный райотдел полиции является и основным пунктом фильтрации местных жителей. Здесь же находятся сотрудники ФСБ РФ и Следственного комитета страны-агрессора.

Оккупанты обустраивают пыточные на захваченных территориях Украины, где издеваются над украинцами.

В конце сентября пыточную оккупантов нашли в освобожденном Волчанске. В одной камере примерно на 12 квадратных метров военные РФ удерживали от 20 до 40 человек. В помещении обнаружены инструменты для пыток, удавки и хомуты.

Ранее пыточную оккупантов обнаружили на территории села Липцы в Харьковской области.

После контрнаступления украинских сил на Харьковщине во многих деоккупированных населенных пунктах были найдены пыточные помещения, а иногда и массовые захоронения.