ВСУ ждут тяжелые бои за Мариуполь, восток и юг. После них у оккупантов не останется резервов для наступления — Арестович
Украинские военные готовятся к боям за восток и юг Украины, заявил Арестович (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
ВСУ готовятся к тяжелым боям за Мариуполь, восток и юг Украины. Об этом на брифинге в субботу, 2 апреля, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Он прогнозирует, что после этого у России почти не останется резервов для ведения наступательных действий.
Война России против Украины — главные события 2 апреля
«Мы отразим и Мариуполь, и восток, и юг, но легко там не будет», — подчеркнул Арестович.
Он добавил, что Россия пытается ввести в Украину войска из Курской области. По его словам, это «попытка хоть как-то удержать свои войска от поражения от Вооруженных сил Украины», и северному региону Украины они не угрожают.
Также, по словам Арестовича, сейчас силы РФ пытаются оцепить украинские войска на Донбассе, но ВСУ отражают угрозу; в Херсонской области украинские военные продолжают контрнаступление.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что российские оккупанты перегруппировываются и сосредотачивают усилия на попытках провести наступательную операцию в Восточной операционной зоне.
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