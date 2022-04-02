ВСУ ждут тяжелые бои за Мариуполь, восток и юг. После них у оккупантов не останется резервов для наступления — Арестович 2 апреля, 17:59 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные готовятся к боям за восток и юг Украины, заявил Арестович (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

ВСУ готовятся к тяжелым боям за Мариуполь, восток и юг Украины. Об этом на брифинге в субботу, 2 апреля, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он прогнозирует, что после этого у России почти не останется резервов для ведения наступательных действий.

Война России против Украины — главные события 2 апреля



Видео дня

«Мы отразим и Мариуполь, и восток, и юг, но легко там не будет», — подчеркнул Арестович.

Он добавил, что Россия пытается ввести в Украину войска из Курской области. По его словам, это «попытка хоть как-то удержать свои войска от поражения от Вооруженных сил Украины», и северному региону Украины они не угрожают.

Также, по словам Арестовича, сейчас силы РФ пытаются оцепить украинские войска на Донбассе, но ВСУ отражают угрозу; в Херсонской области украинские военные продолжают контрнаступление.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что российские оккупанты перегруппировываются и сосредотачивают усилия на попытках провести наступательную операцию в Восточной операционной зоне.



Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.